Vacunación COVID-19 en México: abren registro para jóvenes de 18 a 29 años

Sin embargo, en horas de la mañana del martes 6 de julio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó la apertura del registro para los jóvenes de 18 a 29 años de edad, aunque no indicó a partir de cuándo comenzará la vacunación de este grupo poblacional.

Asimismo, la voz oficial de Salud, argumentó que, si bien es cierto, este registro no será para programar una cita, servirá como parte de una planeación y de este manera llevar a cabo el proceso de vacunación.

Aunado a esto, señaló que las personas que aún no tienen 18 años cumplidos no podrán vacunarse aunque los cumplan más adelante en el año debido a que las vacunas, salvo la de Pfizer, no están autorizadas para menores de edad.