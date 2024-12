Youtube restringe videos que mencionen a YosStop

El creador de contenido de farándula y espectáculos Mau RG indicó a través de un video que Youtube no le dejó subir contenido a su canal porque hacía mención al caso de YosStop.

Sucede que al momento que el youtuber intentó publicar el material en la plataforma de videos, le llegó un mensaje donde le indicaban que el video no sería monetizado.

Youtube aún no se ha pronunciado al respecto, no obstante, no sería la primera vez que la plataforma de videos realiza ese tipo de censuras, pues a raíz de la 'Ley Olimpia' se muestran menos permisivos con los videos que se suben a la plataforma.