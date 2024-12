Telemundo recibe crítica de usuarios por entrevista a Eleazar Gómez

"Ese personaje no deberían darle pantalla, es una basura, porquería por pegarle a una mujer", y "Lavando la imagen como siempre. Este perro no sabe de arrepentimiento. No es la primera vez que golpea y humilla a las mujeres. Lo que deberían hacer es enterrarlo en vida para que nadie vuelva a hablar de él, cómo le van a dar cámara a un abusador", fueron algunos de los comentarios.

"No se le ve humildad, ni para hablar, ni para respetar el espacio que le dieron de propagar como cantante. Para mí ese hombre no existe. Ojalá y no solo sigan apoyando para su escarmiento", "Arrogante a más no poder. De nada le sirvió la dura experiencia. No aprendió nada", "Creo que va a ser muy difícil, la gente no olvida", "Personas como él no cambian, es cuestión de tiempo para que lastime a a alguien más" y "Descaro total. Violentar a una mujer cómo él lo hizo no tiene perdón", se puede ver en redes.