¡Lo último! Facebook Messenger estrena emojis con sonido

También conocidos como ‘fonoticonos’, esta nueva función permite que los cibernautas envíen clips con sonidos cortos a través del chat, generando una mayor diversión a la hora de conversar con tus familiares, amigos o, por qué no, compañeros del trabajo.

Asimismo, esto fue oficialmente anunciado por Facebook a través de un comunicado, y en este se explica que cada emoji tendrá su propio efecto de sonido. Estos irán variando entre gritos, aplausos, redoble de tambores, risas, quejidos, etc.

Por otra parte, los emojis no serán los únicos que emitirán ruido alguno, sino que también podrás enviar clips de audios de cantantes e incluso programas de televisión. Así que si aún no has actualizado Messenger, hazlo en este preciso momento para que compruebes todo.