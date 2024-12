Viral: Hombre cancela su boda porque su novia no quiere criar a sus hijos

En Facebook se volvió viral la historia de James Flores, originario de Nuevo León que puso a la venta todo el paquete para su boda, esto incluía un espacio y una instalación para 200 personas. Pero ¿Cuál fue la razón por la que el hombre se vio obligado a cancelar su matrimonio?

Resulta que Flores tenía todo planeado para que su boda sea inolvidable, sin embargo, sus planes no se llevaron acabo, pues desistió de contraer matrimonio con su novia de la cual estaba muy enamorado, porque ella no quería hacerse cargo de sus tres hijos.

Eso fue más que suficiente para que el padre de familia decidiera no casarse y aunque confesó que aun ama a su novia, el que ella no quiera atender a sus hijos y que no le apoyara con la crianza de ellos, lo motiva a seguir siendo soltero.

"Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero", expresó Flores.

Foto: Facebook

Para fortuna de su bolsillo James logró recuperar algo de su dinero al rematar el paquete de su boda de 4.327 dólares a 3.019 dólares.

Lluvia de criticas en Facebook