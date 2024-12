Ricardo Gareca sobre Santiago Ormeño: “No previó ser convocado a la selección”

En primera instancia el ‘tigre’, comentó sobre la charla que tuvo con Ormeño, donde explicó lo siguiente, "Santiago, más que nada, en una conversación que tuvimos, sobre el hecho que no haya sido convocado para las Eliminatorias en las primeras fechas, como tanto jugadores seguramente que tienen expectativas de ser convocados. Al no suceder en la primera convocatoria, pudieron pensar que no iban a ser llamado a la Copa América", comentó en un inicio.

Luego de ello, Gareca, hizo un paréntesis, donde expresó, "Me gustaría que todos estén alertas. No se vayan a confundir o confiar, porque pueden atentar contra una preparación. Creo que con Santiago, porque no le va a volver a ocurrir, terminó el campeonato mexicano y siguió con su preparación. No previó ser convocado a la selección peruana. Eso le hizo que no llegara en las mejores condiciones y estar en su mejor nivel".