Santiago Ormeño quiere hacer historia con Perú: "Ojala continúe en este hermoso equipo"

Antes de regresar a México para sumarse a las filas de su nuevo equipo León FC , “Ormedeus” habló de su nueva experiencia con la Blanquirroja, destacando la unión del plantel. “Excelente, me recibieron de lujo. Me vine a integrar al grupo, ya conocí, ya vi cómo están las cosas, ojalá pueda continuar con este hermoso equipo” , dijo a TV Perú Deportes.

También confesó que una lesión al tobillo no le permitió demostrar su capacidad a plenitud. “Yo vine con una lesión, entonces vine contracorriente un poco, claro que me hubiera gustado tener más minutos, pero me fueron llevando de a pocos y esperamos poder regresar y regresar mejor”, agregó.