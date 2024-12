¿Dónde jugará Gianluca Lapadula? Otro histórico de Italia lo quiere

El Benevento descendió a la Serie B en la última campaña y, por consiguiente, el 'Bambino de los Andes' no continuará allí pese a tener contrato. Saldrá en una operación de venta o intercambio. Además, pretendientes no le faltan, ya que desde hace semanas se viene hablando del interés del Leicester City de Inglaterra, del AS Mónaco de Francia, y de otros clubes de la Serie A como el Udinese, Cagliari o Bolonia.