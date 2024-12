¿Carlos Zambrano debería volver a la selección peruana para las Eliminatorias?

La selección peruana culminó en la cuarta posición en la Copa América 2021 , pero más allá del resultado deportivo, el objetivo principal era probar y consolidar algunos jugadores nuevos con miras a lo que será el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022. En esa línea, el comando técnico de Ricardo Gareca alternó en la zaga central a un total de cinco defensores. Carlos Zambrano no fue considerado en la lista final.

A lo largo del torneo continental tuvieron minutos Christian Ramos, Luis Abram, Alexander Callens, Anderson Santamaría y Miguel Araujo. El único que no logró tener actividad fue el joven Renzo Garcés.

Ninguno de los cinco se ratificó como titular indiscutible, pero sí alternaron varias veces en el equipo inicial de la 'Blanquirroja' en la fase de grupos e instancias finales. Quizás los que mejor sensación dejaron fueron el jugador del New York City y el ex Vélez Sarsfield. Luego, los demás tuvieron un desempeño irregular, con unas de cal y otras de arena. Los números, además, nos dicen que Perú no la pasó bien atrás: recibió 14 goles.