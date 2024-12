¿Quién es Yannick Filipovic, el alemán que podría jugar por la Selección Peruana?

"Escuché sobre Perú de mi madre y mi abuela, pero nunca tuve la oportunidad de visitar el país. Los vi en la Copa del Mundo y estaba emocionado de lo bien que jugaron. Si fuera posible, definitivamente representaría a Perú, pero nunca he tenido contacto y no tengo la ciudadanía peruana", apuntó en diálogo para el diario Trome.

Yannick Filipovic ha representado a la Sub 17 de Alemania y Sub 17 y Sub 21 de Montenegro, pero aún no ha tenido actividad con alguna selección mayor. Esto quiere decir que todavía es seleccionable para la 'Bicolor' si es que desde Videna se ponen manos a la obra para conocer más de su situación y mostrar un interés real de poder contar con él en el futuro cercano.