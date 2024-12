Ginaluca Lapadula revela lo que significó jugar la Copa América con Perú

¡Así triunfaremos, contigo Perú!. La selección peruana dirigida por Ricardo Gareca sale nuevamente a la cancha para dejar en alto el nombre del país. No darán pelea por el oro, pero no hay duda de que los guerreros de la Bicolor han demostrado que pueden enfrentarse sin ningún problema a cualquier rival que se pare frente a ellos.

"Esta experiencia ha sido maravillosa, no solo a nivel profesional, si no también por todas las personas que lo hicieron posible: mis compañeros, el Comando Técnico, y todo el equipo que forma esta gran selección. No puedo dejar de lado a todos los hinchas que nos apoyan incondicionalmente, gracias por sus infinitas muestras de cariño".