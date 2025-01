Dragon Ball Super: Vegeta luce una nueva y espeluznante transformación contra Granola

El capítulo 74 de Dragon Ball Super por fin se publicó este martes en el portal Manga Plus y dejó grandes sorpresas en los fanáticos quienes están ansiosos por saber lo que continuará en la pelea entre Granola y Vegeta.

En el inicio del combate, el ceresiano controlaba al saiyajin, quien usaba la fase del Blue. El personaje oriundo de Cereal se encontraba muy confiado debido a que sus golpes hacían mucho daño a su rival.

No obstante, el papá de Trunks aguantaba cada ataque de su oponente. "Hace tiempo que no me sentía así. No tengo que salvar ni proteger a nadie. Solo debo concentrarme en el combate. La sangre de mi raza saiyajin está hirviendo", señaló.

Foto: Manga Plus

Luego de esas palabras, Vegeta aumentó su poder al máximo y logró una terrorífica transformación. "Esto es lo que me enseñó el dios de la destrucción. Me dijo que un poder que solo se estimula con tus instintos no tiene límites", manifestó.

El orgulloso saiyajin ahora luce musculatura más marcada y una mirada terrorífica que hace acordar cuando fue poseído por Babidi. ¿Qué sucederá en esta batalla?

Dragon Ball Super : ¿Cómo leer gratis el manga 74?

Sí aún no has leído el capítulo, te recordamos que se encuentra disponible en el portal oficial Manga Plus o también te puedes dirigir a este LINK para que disfrutes de este combate. ¿Te lo piensas perder?