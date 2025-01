Danna Paola y su mensaje tras ser inmunizada contra la COVID-19: "Por favor vacúnense"

La espera terminó. Danna Paola no pudo ocultar su emoción tras ser vacunada contra la COVID-19 y compartió su experiencia con sus millones de seguidores en redes sociales .

"Pues... ya me vacuné, primera dosis", escribió la cantante en una de sus historias. De igual manera, le pidió a sus seguidores que vayan a vacunarse cuando tengan la posibilidad. "Por favor vacúnense, amigos. Y sigamos cuidándonos todos", agregó.

Publicación de Danna Paola. Fuente: Instagram.

"A mí me da mucha ansiedad este tipo de situaciones este tipo de situaciones. Soy una persona que no me gusta que estén encima de uno y más en pandemia. Realmente es importante que tonemos estas medidas y que en este mundo del entretenimiento seamos mil veces más cautelosos", escribió Danna Paola en sus redes sociales.