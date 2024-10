Kevin Feige sobre la posibilidad del crossover entre Marvel y DC: “Nunca digas nunca”

Luego de ello, argumentó, "Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. James Gunn no me ha mencionado algo al respecto, James está metido en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que comenzará a filmarse antes de fin de año. Tras haber terminado de forma espectacular The Suicide Squad, está muy involucrado en la preparación de Guardianes 3″, explicó.

Si bien su declaración no fue concluyente, al menos no descartó los planes por completo. Por lo pronto, en los cómics ya se han explorado diversas posibilidades, como en Superman vs. The amazing spider man, cuyo relato salió en 1978 y marcó la primera vez que El hombre de acero y el Hombre araña se unieron en batalla en contra de Lex Luthor y el Dr. Octopus.