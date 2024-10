JC Chávez recuerda el día en que festejó al lado de los narcos más importantes de México

"El día que le gané a Macho Camacho, había como mil años de cárcel, estaban los Arellano Félix, El Güero Palma, Amado Carillo , Chapo Guzmán, El Azul y el Mayo Zambada, todos querían conocerme. Yo estaba loco, porque fue el día que me drogué (por primera vez), todos hablaban de la pelea de Macho Camacho, hasta que yo me enfadé, yo lo que quería era perico. Había como 300 cabrones armados, pero nadie traía perico, y dije 'como nadie trae perico, váyanse a la chingada', 'no, espérate ahorita te conseguimos'", reveló Chávez en una entrevista con Yordi Rosado.