My Hero Academia 5x22: ¿Dónde y cuándo ver el nuevo episodio del anime?

My Hero Academia es uno de los mejores shonen de los últimos años. Esta semana se estrena un nuevo capitulo de la serie que poco a poco se va acercando al final de su quinta temporada. En estos últimos episodios hemos visto como la trama ha ido cambiando para enseñarnos el punto de vista de los villanos, algo que los fanáticos han recibido de buena manera.

El episodio 22 de la quinta temporada de My Hero Academia se estrena este sábado 04 de Setiembre del 2021. Su estreno en nuestro país, como cada semana, es a las 3:30 de la mañana y se podrá ver en la plataforma de Crunchyroll. A continuación, podrás enterarte del horario del estreno, según tu ubicación en Latinoamérica.

Toga usa la sangres Uraraka y obtiene sus poderes por un momento. Imagen: Serie original

En un mundo donde las personas han desarrollado poderes, Izuku Midoriya, no ha podido generar de manera natural los suyos. Pero, su vida cambiará al conocer a su ídolo All Might, el número uno, quién lo ayudará a convertirse en héroe al pasarle sus poderes. Ahora, Deku, como le dicen sus amigos, tendrá que asistir a la academia para aprender a usar y controlar sus poderes.