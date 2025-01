My Hero Academia: la nueva transformación de Deku sorprende a seguidores

La obra de Kohei Horikoshi, My Hero Academia , ha estado en boca de todos estos últimos días en varios grupos de anime. Primero se dio por la confusión en su orientación sexual de uno de los personajes del manga, Mineta. Sin embargo, al final solo se trató de un error de traducción. En esta oportunidad, la noticia que causó furor fue la revelación de la nueva imagen de Midoriya en el manga, además del nombre que tendrá este.

Esta nueva versión de Midoriya, que se hace llamar Dark Deku, es el reflejo lo que está pasando nuestro personaje en el manga. Para no adelantar SPOILERS a los fanáticos de la obra, Deku ha dejado de creer en los héroes. Eso explicaría la apariencia y el nombre elegido para esta versión del héroe.

Dark Deku, la nueva versión de Midoriya en el manga

En un mundo donde la gente ha desarrollado sus poderes, Izuku Midoriya, no ha podido generar de manera natural sus poderes. Pero, su vida cambiará al conocer a su ídolo All Might que lo ayudará convertirse en héroe, su gran sueño. La quinta temporada del anime está en emisión y los puedes ver en la plataforma Crunchyroll.