My hero Academia 5x20: ¿Dónde y cuándo ver el nuevo episodio del anime?

El nuevo capitulo de esta quinta temporada de My Hero Academia se estrenará en unos días. Después de haber sido retrasado una semana antes la serie viene con todo. En este nuevo arco de la serie, se ha dejado ver a los nuevos villanos que pondrán aprueba a nuestros héroes. Sin duda, estos serán uno de los mejores capítulos que se verán de la serie.

El episodio 20 de la quinta temporada de My Hero Academia se estrena este sábado 21 de Agosto del 2021. Su estreno en nuestro país, como cada semana, es a las 4:30 de la mañana y se podrá ver en la plataforma de Crunchyroll. A continuación, podrás enterarte del horario del estreno, según tu ubicación en Latinoamérica.

Tomura Shigaraki prepara un plan para atacar la Academia de héroes.

En un mundo donde la gente ha desarrollado sus poderes, Izuku Midoriya, no ha podido generar de manera natural los suyos. Pero, su vida cambiará al conocer a su ídolo All Might, el número uno, que lo ayudará convertirse en héroe al pasarle sus poderes. Ahora, Deku, como se le llama, tendrá que asistir a la academia de héroes para poder aprender a usar sus poderes.