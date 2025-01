My Hero Academia: World Heroes Mission recauda gran cifra en cines

La entrega anterior, My hero Academia: Heroes Rising, hizo algo parecido en su primer día de estreno en cines japoneses en el 2019, sin contar que ese año no hubo restricciones de salud como si los hay ahora. Ni que decir de su primera cinta, My Hero academia: Two Heroes. El incremento en las salas de cine habla también de un crecimiento exponencial de seguidores que la serie ha ido consiguiendo durante estas ultimas cinco temporadas.