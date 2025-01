My Hero Academia, capitulo 19: anime no será emitido la próxima semana

A través de su cuenta oficial de Twitter la serie de anime My Hero Academia ,dio a conocer que el capitulo 19 de la serie no será emitido, como se estaba previsto, este 7 de agosto.

En el escueto comunicado se puede leer el agradecimiento hacia a los seguidores por ver el capitulo anterior . Además, se menciona que el episodio 19 volverá el próximo 14 de agosto . Sin embargo, no queda del todo claro el porqué del retraso.

Tomemos en cuenta que esta quinta temporada contará con 25 capítulos. Por lo que el final aún no está cerca. Además, como ya se sabe la franquicia tendrá una nueva película llamada My Hero Academia: World Heroes Mission y tendrá su estreno este 6 de agosto en los cines nipones. Por otro lado, no olvides que el día de hoy se estrena el capitulo 18 de la serie y lo puedes ver en la plataforma de Crunchyroll.