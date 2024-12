My hero academia 5, capítulo 16: ¿Cuándo se estrena este capítulo?

My Hero Academia o Boku no Hero —adaptado desde el manga —se estrenó en 2016 en versión de anime y desde ese año ha captado la atención de millones de fanáticos de Japón y de otros países del mundo. La obra creada por Kohei Horikoshi cuenta con un excelente trama al igual que One Piece, Dragon Ball, entre otros.

El capítulo 15 de My Hero Academia se estrenará el sábado 17 de julio en Japón, no obstante, según tu país de residencia, revisa el horario.

Midoyira desea ingresar a la U.A. (Academia de los Héroes), pero no puede por no tener poderes. Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la determinación por tenerlos. Desde entonces, el joven empieza a estudiar en la U.A; donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y lucha contra villanos.