Dragon Ball Super: Granola y Moro tienen técnicas muy parecidas, según Gokú

El manga de Dragon Ball Super se pone más interesante en cada edición que se publica y el capítulo 73 no es la excepción. Los seguidores se llevaron una gran sorpresa al ver que Granola venció a Gokú fácilmente, pese a que este último usó el Ultra Instinto.

Foto: Manga Plus

Es importante mencionar que el capítulo 74 de Dragon Ball Super se estrenará el próximo 20 de julio a través de la plataforma oficial Manga Plus. ¿Qué sucederá en la pelea de Granola y los saiyajines?

Si aún no has leído el capítulo 73 de Dragon Ball Super, debes saber que se encuentra de manera gratuita y en español en el portal oficial Manga Plus. Puedes ingresar directamente a su página web o también, entra a este LINK .