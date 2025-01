My hero Academia 5x19: ¿Dónde y cuándo ver el nuevo episodio del anime?

Esta semana, volvemos a la carga con un nuevo episodio My Hero Academia que va por su quinta temporada. Como se sabe, este nuevo episodio estaba programado para el pasado sábado 7 de agosto, pero por decisiones desconocidas su transmisión fue pateada para esta semana.

Recordemos que en los episodios pasados de esta temporada, la familia del nuevo héroe numero uno, Endeavor fue victima de un asalto. Por lo que Deku, Bakugo Y Todoroki, salieron al rescate. Los tres lucharon a la par y luego se les unió Endeavor. En esta temporada se le esta dando más presencia a nuestro personaje, pero no como héroe, sino como un padre de familia.

El episodio 19 de la quinta temporada de My Hero Academia se estrena este sábado 14 de Agosto del 2021. Su estreno en nuestro país, como cada semana, es a las 4:30 de la mañana y se podrá ver en la plataforma de Crunchyroll. A continuación, podrás enterarte del horario del estreno según tu ubicación en Latinoamérica.

My Hero Academia avances del episodio 19 "Más héroe que nadie"

En un mundo donde la gente ha desarrollado sus poderes, Izuku Midoriya, no ha podido generar de manera natural los suyos. Pero, su vida cambiará al conocer a su ídolo All Might, el número uno, que lo ayudará convertirse en héroe al pasarle sus poderes. Ahora, Deku, como se le llama, tendrá que asistir a la academia de héroes para poder aprender a usar sus poderes.