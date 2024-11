Úrsula Corberó se despidió de La casa de papel 5 con emotivo mensaje: "Tokio soy yo"

Asimismo, en una entrevista que brindó para EFE, Corberó, ya había anticipado sobre su muerte, donde expresó, "Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije: ‘no estoy capacitada para despedirme de ella’. Y no hace falta, porque Tokio soy yo", mencionó Corberó. "Vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía (dijo tocándose al corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos", culminó.