Karol G emocionó a Romeo Santos tras robarse el show cantando “Obsesión”

"Wow wow wow!!! Les voy a contar una historia… Resulta que ayer estaba en Las Vegas y me enteré de que Aventura estaría en concierto en LA, y cómo la fan de Aventura que soy, viajé sin pensarlo para verlos", contó inicialmente.

Luego de ello agregó, "Estoy en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones, y de repente llegan con un micrófono y me dicen: ‘Ellos quieren cantar ‘Obsesión’ contigo para cerrar la noche, estás lista?’.. Y yo: ‘Qué!!! QuEeEee???!!!", agregó.

Luego de haber subido al escenario, Karol finalizó contando lo siguiente, "No se cómo salí a cantar si estuve las 4 canciones anteriores gritando de la emoción. El hecho es que ayer fui a un concierto de unos de mis artistas favoritos y me subieron al escenario. Lo que todos queremos que nos pase. No lo supero. FIN", culminó en el post que acompañó de un video de su mini presentación.