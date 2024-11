Spider-man 3: se filtran imágenes de Tobey Maguirre en el set de grabaciones

El estreno del esperado tráiler de Spider Man No Way Home ha causado un revuelo entre los fanáticos del universo de Marvel. A raíz de lo sucedido, se ha estado especulando sobre las posibles apariciones de algunos personajes en la nueva cinta. Las filtraciones no han parado, por ejemplo hace unos días se compartió un video en donde se podía ver a Andrew Garflield en el set de grabaciones.