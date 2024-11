Google: Conoce que archivos están prohibidos en Gmail

La plataforma de correos electrónicos de Google , Gmail es una de las utilizadas en todo el mundo. Sin embargo, un grupo de usuarios reportan que en algunas ocasiones no pueden enviar email y reciben la notificación de error "el mensaje se bloqueó porque su contenido supone un potencial problema de seguridad".

Debemos mencionar que, esta función busca proteger a los usuarios de un posible virus o software malicioso. Por eso, no se puede enviar los siguientes archivos en un correo electrónico:

Gmail es una de las plataformas más utilizadas.

La plataforma se encarga de actualizar sobre los tipos de archivos que se pueden compartir mediante un correo electrónico, esto con la finalidad de evitar algún software dañino y proteger la privacidad de los usuarios. Conoce el tipo de archivos no permitidos en Gmail :

.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, hta, ins, .isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh