Transformers en Perú: producción se prometió a reconstruir carreteras de Tarapoto

Los productos de la nueva película de Paramount Pictures Studios , Transformes: Rise of The Beasts , se encuentran grabando algunas escenas en Tarapoto y Cusco de Perú. Por ello, han decidido devolver el cariño de los peruanos reconstruyendo carreteras en las zonas donde grabaron.

Transformers en el Perú. Foto: Cybertron 21

Por el momento, las escenas de la nueva película denominada ‘Rise of The Beasts’ están siendo grabadas en Las cascadas de La Unión. Según se informó para Latina, se han utilizado explosivos en la zona para esta etapa de filmación.

La cinta tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.