What If…? 1x07 Ver ONLINE vía Disney Plus: Nuevo capítulo ya disponible

Ver What If…? 1x07 ONLINE vía Disney Plus la serie del Universo Cinematográfico de Marvel Studios del que todo el mundo habla estrena nuevo episodio. llegará con un nuevo capítulo que nos traerá una historia impresionante.

El séptimo episodio tratará sobre una nueva versión de Thor, a la que muchos llaman 'Party Thor', y que mostraría al dios del trueno y lo que hubiera pasado con él sino hubiese encotnrado la humildad que lo volvió un verdadero héroe. Un universo en el que Loki podría no existir y la arrogancia del dios trueno provocaría verdaderos estragos en Asgard. "What If?" está a tres episodios del final de su primera temporada.