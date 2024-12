Ganador de palco del Estadio Azteca busca donar su premio: "No me gusta el fútbol"

En una entrevista para Televisa Monterrey, Beltrán Leyva reconoció que no sabe qué hará con el palco porque no es seguidor de ningún equipo ni va al estadio.

Luis Antonio contó que no ha podido ponerse en contacto con la Lotería Nacional para darles a conocer su decisión de donar el palco en el estadio Azteca. Reiteró que no lo desea y prefiere que otras personas le den un mejor uso "No lo puedo ni traspasar o algo así. Al contrario, no me ha contestado ni de la Lotería Nacional", afirmó.