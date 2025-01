Atención, Donald Trump: el PLAN DE EMERGENCIA impulsado en Miami para ayudar a los inmigrantes indocumentados en EE.UU.

El plan de emergencia impulsado en el condado de Miami y que busca proteger de alguna manera a la comunidad migrante ilegal recae en manos de la Arquidiócesis de Miami. Es así que gracias a Catholic Charities Legal Services (CCLS) of the Archdiocese of Miami, Inc., la Arquidiócesis es una organización con sede en Florida que brinda respaldo legal a los inmigrantes indocumentados que lo necesiten y busquen ayuda respectiva. Asimismo, esta organización también ofrece respaldo a sectores vulnerables del país como los más pobres y necesitados.