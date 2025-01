DONALD TRUMP es DESTROZADO por postura sobre TikTok: "Argumentos extraordinarios, ninguno es bueno"

El futuro mandatario de Estados Unidos argumenta que esto permitiría "buscar una solución negociada" sin la interferencia judicial del Tribunal Supremo, es decir, que el caso se resuelva fuera del ámbito judicial mientras él regresa al poder. Sin embargo, el consejo editorial del Wall Street Journal no solo desacreditó este argumento, sino que también lo consideró una postura altamente cuestionable, que no tiene base legal ni política.

Siendo así, lo critican porque cree que, tras ganar las elecciones, debería tener derecho a decidir sobre el destino de TikTok, especialmente debido a su influencia en las redes sociales. La junta del Wall Street Journal considera que esta petición no es más que un 'sofisma de amicus', un razonamiento falaz, y enfatizó que, aunque Trump fue electo presidente, hasta que no asuma oficialmente su cargo, no tiene el estatus para tomar decisiones de esa magnitud. En resumen, la junta opinó que Trump está buscando una oportunidad para reescribir leyes que no le agradan y que es poco probable que los jueces acepten tal solicitud.