¡También los hace! Gallese marcó gol de penal y le dio el triunfo a Orlando City ante Mineiro

Pero eso no fue todo. Además de su tanto convertido, atajó dos disparos de la serie , siendo el último de ellos al zaguero central Bruno Fuchs en la séptima ronda de penales para así darle la victoria a Orlando City por 7-6, resultado con el que ganó el trofeo entregado por la empresa Inter&Co al ganador del compromiso.

El tanto anotado por Gallese no pasó desapecibido por su entrenador, Óscar Pareja, quien en conferencia de prensa no ocultó su alegría por verlo en una faceta distinta y aseguró que el guardameta lo hace disfrutar del fútbol. "Creo que fue genial (el penal pateado por Gallese). Pedro tiene muchas cosas que me hacen disfrutar de este deporte", declaró a los medios de comunicación tras el partido.