Santiago Muñoz: dorsal y cuándo debutaría con Newcastle

Después de realizar una cuarentena de dos semanas debido a las restricciones sanitarias que establece Reino Unido, Muñoz inició su acondicionamiento físico. La joya de la 'Tri' ya comenzó entrenar con la categoría sub 23 de las 'Urracas'. El delantero usará el dorsal 30 a lo largo de la temporada.

En ese sentido, Santiago Muñoz compartió imágenes de su recorrido en St James' Park, casa del Newcastle . "¡El sueño comienza! Me siento sumamente honrado de ser parte de este gran equipo. Toon Army, ¡lo dejaré todo en la cancha por ustedes!", escribió el canterano de Santos.

(SANTI MUÑOZ SE MOSTRÓ CONTENTO TRAS LLEGAR A NEWCASTLE)

Como mencionamos líneas arriba, Muñoz arrancó su proceso inicial de adaptación en su llegada al balompié inglés. Mediante sus redes sociales, Newcastle confirmó su plantilla para la primera mitad de la temporada. Si bien en dicha lista no figura, Santiago sigue trabajando para sumarse paulatinamente al plantel.

"He conocido el estadio, mis compañeros que son de la Sub 23 y lo que es el cuerpo técnico, el staff, es algo muy bonito cómo está todo junto en la academia. Me entrenan por separado, tengo actividades con el equipo, pero la mayor de las veces es separado para el acondicionamiento físico e ir agarrando el ritmo", declaró Muñoz a TUDN.