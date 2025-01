Zayn Malik fue despedido de su disquera tras escándalo con su exsuegra

Zayn Malik no la viene pasando nada bien y es que tras la denuncia de su aún suegra, Yolanda Hadid, por agresión física y verbal, el cantante ahora se quedó sin disquera, luego de RCA terminará el vinculo, ya que su nuevo álbum "No body is listening" fuera un fracaso.

El medio 'The New York Post' informó que el convenio terminó porque los números alcanzados por este último material del ex onedirection, no fueron los esperados.

"Malik perdió su contrato discográfico con RCA debido a que su tercer álbum en solitario, Nobody Is Listening, no lograra iluminar las listas de éxitos cuando se lanzó en enero, y solo alcanzó el puesto 44 en el Billboard 200 de EU”, además de la polémica en la que está envuelto actualmente", se puede leer en el medio.

Poster oficial de " Nobody is listening"

Asimismo, un ejecutivo de la disquera reveló que le costaba mucho lidear con la fama: "Zayn siente que la vida quiere atraparlo. Realmente le resulta difícil lidiar con el nivel de fama que tenía, y eso lo manifiesta comportándose de manera ingrata y arrogante", indicó.