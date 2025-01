Filtran presuntos chats antes que se produjera la muerte de Octavio Ocaña

El comunicador y youtuber conocido como Miñero publicó un pantallazo de WhatsApp donde uno de los compañeros del recordado ´Benito Rivers´ de la serie ´Vecinos´, le cuenta a una tercera persona que se están disparando.



“Vengo con el Jhony y Octavio, no traemos nada solo venimos echando chela qué hacemos, nos vienen disparando”, se observa en la captura. Cuando la otra persona le responde: “Dile a Octavio que pare la camioneta, bájense y métanse a un local y no salgan we”, el amigo agrega: “valió verg, valió verg. Ven we”.



“Lo siento, me llegaron un chingo de mensajes y solo soy una persona. Ya me puse en contacto a ver si tiene algo más que los mensajes y video (en un momento lo subo a mi canal)”, escribió Miñero en su cuenta personal.



Según el informe que emitió la Fiscalía de Justicia del Estado de México, el intérprete murió tras un balazo en la cabeza. Cabe precisar que en el caso está implicado un grupo de policías y el mismo gobierno intervendrá para que el hecho se esclarezca.