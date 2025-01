Octavio Ocaña: Espíritu del actor se le habría aparecido a su expareja Nerea Godínez y familia

La verdad sobre la muerte del actor Octavio Ocaña aún es un misterio, pero ya habría señales de que no descansa en paz. La expareja del actor , Nerea Godínez, contó que el popular 'Benito Rivers' (de la serie 'Vecinos') se ha manifestado en diversos sucesos paranormales, incluso mencionó que no es la única que ha sido testigo de estos hechos.

“Sí ya se hizo presente, me abrió puertas, me tiró cosas. Ya, ya se hizo presente”, resaltó. Mencionó que toda su familia ha experimentado momentos en los que creen que el actor los ha visitado.

Semanas atrás, recordó mediante redes sociales cómo se enamoró de quien era al principio un buen amigo. “Tenía miedo de que fuera algo pasajero. No quería que me usaran para algo pasajero. Entonces yo me negaba y le decía no, no quiero. Mejor vamos a ser amigos”, mencionó.