WhatsApp: cómo evitar que alguien lea tus mensajes o tus chats

Millones de usuarios en todo el mundo utilizan WhatsApp para comunicarse con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Sin embargo, no todos conocen el amplio catálogo de funciones que ofrece la aplicación de mensajería instantánea.

Precisamente, una de las opciones más útiles, pero poco conocida es la herramienta que sirve para que otras personas no lean el contenido de tus chats en la plataforma mencionada.

Cabe mencionar que la persona que no conozca o no tenga este acceso a esta clave de WhatsApp no podrá ingresar a tu cuenta de ninguna manera.