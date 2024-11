Test de personalidad: ¿Qué tipo de Spider-Man eres según tu fecha de nacimiento?

Acabas de encontrar el test de personalidad del día. La fiebre por el estreno de Spider-Man No way home despertó un sinfín de teorías sobre la nueva película de Marvel y Sony. Sin embargo, muchos no se dieron cuenta que los "Hombres Arañas" interpretados por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire se parecen a ti mucho más de lo que crees.