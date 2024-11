Santiago Solari no quedó feliz con la victoria del América ante Mazatlán

El América logró una importante victoria 2-0 frente al Mazatlán y alcanzó las 20 unidades que lo afianzan en la cima del Torneo Apertura 2021 en la Liga BBVA MX . Sin embargo, lejos de haber quedado satisfecho, el argentino Santiago Solari no dudó en referirse a un detalle sobre sus dirigidos que le incomodó.

Las ‘Águilas’ dominaron todo el encuentro del pasado 11 de setiembre, de inicio a fin, y obtuvieron la victoria gracias a los tantos de Álvaro Fidalgo (29’) y Fernando Madrigal (72’). No obstante, para la enorme cantidad de ocasiones de gol que tuvieron el marcador fue muy corto, hecho que no pasó desapercibido para el estratega sudamericano y ex Real Madrid.