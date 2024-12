Hernán Cristante molesto con el VAR por cobrarle penal al Atlético San Luis

El pasado domingo 26 de setiembre el Toluca cayó 2-1 en condición de local ante el Atlético San Luis por la jornada número 10 del Torneo Apertura 2021 de la Liga BBVA MX . No obstante, una acción puntual durante el encuentro provocó la furia de Hernán Cristante , quien no dudó en expresar su malestar en la conferencia de prensa.

“Es una jugada extraña, para mí no hay penal. La cobraron desde arriba (VAR), esas cosas pasan, ya nos pasó con Luis García. Lo digo con todo el sentimiento de bronca porque no es la primera vez, pero nosotros tenemos que superar eso y seguir adelante”, precisó Cristante.

Esto lo respaldó indicando que en un inicio Luis Enrique Santander, árbitro principal del compromiso, no pitó la falta dentro del área. Sin embargo, también señaló que los colegiados no son los culpable del mal planteamiento del duelo y de la derrota, pero que sí tienen a sus jugadores catalogados como “un equipo que golpea” y eso a veces pasa factura.

“No puedo culpar al arbitraje, pero sí han sido quisquillosos. Nosotros no somos un equipo que golpea, pero da la sensación de que nos catalogan. No estuvimos finos a la hora de definir. Nos faltó claridad. La paciencia se convirtió en algo en contra. Tenemos que volver a equilibrar eso para poder terminar las jugadas. No culparé a nadie de esta derrota salvo a mí mismo”, sentenció el entrenador argentino.