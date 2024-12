México derrotó 3-0 a Honduras por las Eliminatorias Qatar 2022

Bajo esta línea, Líbero.pe prepara una guía completa sobre el duelo entre México vs. Honduras. En esta nota conoce las últimas noticias de la selección mexicana, las posibles alineaciones del cotejo, la palabra de los protagonistas, dónde ver el partido y más.

Si bien México aún no pierde en ese proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022, el entrenador 'Tata' Martino no guardará nada y apostará por la inclusión de elementos como Sebastián Córdova, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Alexis Vega o Rogelio Funes Mori en el once titular.