México vs Ecuador EN VIVO: fecha, hora y canal para ver amistoso internacional

Disfruta México vs. Ecuador EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se medirán este próximo miércoles 27 de octubre en un amistoso internacional. Este compromiso será disputado en el Bank of America Stadium en la ciudad de Charlotte y la transmisión estará a cargo de TUDN . Además, todos los goles, incidencias y el minuto a minuto podrás seguirlo en Libero.pe.

De igual manera será la situación de la Selección de Ecuador, ya que al no ser fecha FIFA, varios clubes no aceptaron ceder sus jugadores para este compromiso, por ello, Gustavo Alfaro afrontará este encuentro con varios futbolistas que no han disputado ningún minuto en lo que va del proceso clasificatorio.