Transformers: Anthony Ramos se despide de Perú con emotivo mensaje

De acuerdo a información compartida por Paramount Pictures, Rise of the beasts nos trasladará a los años 90, donde los Maximals, junto con Predacons y Terrorcons, se enfrentarán. Para algunos espectadores, esto será un desarrollo para la saga, ya que se presentaban peleas de los Decepticons y Autobots.

La cinta tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.