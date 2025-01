Anunció que se va de Universitario tras siete años en el club: "Siempre será mi casa"

"Hoy me toca despedirme de una etapa que ha sido fundamental en mi vida. Después de 7 años formando parte de Universitario de Deportes, cierro un capítulo lleno de aprendizajes, emociones, y sobre todo, de amor por esta institución", indicó Wendy Rivera.

"Me voy con la frente en alto y con la certeza de haber dado siempre lo mejor de mí. Universitario no solo me ayudó a crecer como profesional, sino también como persona. Gracias a la garra crema tuve la oportunidad de debutar en el exterior con la FPF. Este club será siempre mi casa y llevaré estos colores conmigo a donde vaya", señaló.