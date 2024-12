Star Plus lanza pase ilimitado para acceder a su contenido por 3 días gratis

En ese sentido, Star+ preentó recientemente el denominado “Pase Libre”, donde se podrá disfrutar de todos los contenidos que ofrece a su audiencia los días, 22, 23 y 24, incluyendo los exclusivos de la plataforma, como la transmisión de los partidos entre Inter vs. Juventus y Roma vs. Napoli por la Serie A de Italia, Arsenal vs. Aston Villa y Manchester United vs. Liverpool por la Premier League de Inglaterra, y la mejor programación deportiva.