Chucky, la serie: por qué el muñeco se disfrazó de Hello Kitty

La escena entre Chucky y Hello Kitty | Chucky, la serie creada por el cineasta Don Mancini, está emitiéndose en Estados Unidos y ya está dando de qué hablar al público. Luego de ver al muñeco diabólico en situaciones peculiares donde toma whisky y defender los derechos de la comunidad LGBTI+ y a su hijo Glen Ray.

Es así que, ahora ha vuelto a llamar la atención del público. El asesino Charles Lee Ray se vistió con la máscara de Hello Kitty en el segundo capítulo emitido. ¿Qué sucedió con Chucky y Jake en la última transmisión? Te lo contamos a continuación.

Give Me Something Good to Eat (Dame algo bueno para comer), nombre oficial del segundo episodio de la serie, tiene lugar el 31 de octubre, es decir, en Halloween. Jake, el protagonista de la serie, es invitado a una fiesta en la que estará Lexy Cross, una chica que lo acosa por ser homosexual y a quien Chucky quiere matar después de haberla humillado en el primer capítulo.