Spider-Man 3: Sandman, Lagarto y quiénes son los demás siniestros

Con la llegada del primer tráiler oficial de Spider-Man No Way Home y tras su lanzamiento ha generado revuelo en las redes sociales. El primer avance de esta nueva entrega de Marvel despertó el interés de millones de fanáticos alrededor del mundo, pero hubo algo que llamó la atención de los cibernautas.

Recientemente una publicación de la revista Empire, dio a conocer y confirmó que a la cinta también se sumaría Sandman Lagarto, dando a conocer de esta manera que ‘No way home’ tendría un Spiderverse, pero nada confirmado con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

(FOTO: TWITTER)

A continuación, te presentamos la lista de los Seis Siniestros y cuáles de estos villanos estarían presentes de acuerdo al más reciente avance de Spider-Man No Way Home.

El estreno de Spider-Man: No Way Home será el próximo 17 de diciembre del presente año. Aunque no se han tenido mayores detalles de su contenido, los fanáticos se encuentran emocionados con las imágenes mostradas el lunes 23 de agosto.