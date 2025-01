Diego Boneta habló sobre el final de la serie: “Es el Luis Miguel más oscuro”

El actor, quién semanas antes dijo que sus nuevos proyectos ya no tendrán ninguna relación con los que hizo en la serie del artista mexicano, añadió que el objetivo de esta última era que el público conociera los episodios de la vida de la estrella que no se vieron de manera pública, así como mostrar el lado más humano del intérprete de “La incondicional”.

“El chiste de las temporadas y de los personajes era mostrar lo que la gente no ha visto, lo que no está en YouTube, lo que no está en el escenario. Eso es lo que humaniza a estos personajes. Después de estas tres temporadas me siento con esta gratitud enorme”, precisó.