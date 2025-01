Desafío visual extremo: ¿Eres capaz de encontrar las 3 plantas diferentes?

Antes de revelarte el desafío, te contamos que esta plantita es muy famosa por eliminar las esporas de moho y se mueve como pez en el agua en ambientes húmedos. Vive tanto en interiores como exteriores, no necesita mucha luz y basta con regalarla una vez a la semana para disfrutar de su bonita floración. ¡Una buena opción para tu decoración de interiores!

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados porque no muchos las hallan en tan poco tiempo. Y si no las encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con las 3 plantas dentro de los círculos para que veas dónde es que se escondían. Haz click aquí.